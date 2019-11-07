610 kişiye yaşlı bakım hizmeti



Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yaşlı bakım ev temizliği hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Yaşlıların bir toplumun manevi direği ve temelleri dir diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "onlar hayatları boyunca gençlerin yetişmesi için çaba sarf etmiş ömürlerini kendilerinden sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için harcamışlar bu bakımdan toplumun temelinde harçları bulunan yaşlılara hürmet dini olduğu kadar vicdani ve insani bir görevdir" dedi.

Yaşlı bakım ev temizliği hizmeti hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, 12 kişiden oluşan personelimiz 6 ekip halinde çalışıyor. Günde 12 ev temizliği yapılıyor. Ayda ortalama 250 evin temizliğini yapıyoruz siliyoruz,süpürüyoruz, yıkıyoruz bir evin temizliği için ne gerekiyorsa personelimiz bu gayretle çalışıyor. Belediyemize müracaat eden ve talepleri uygun görülen 455 hanemizde 610 yaşlımıza hizmet veriyoruz.Temizlik hizmetimiz 65 yaş üzeri ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılarımızı kapsıyor.Yardım talebinde bulunmak isteyen yaşlılarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olacaktır diye konuştu.

