621 kişi daha fazla göç aldık

Türkiye İstatistik Kurumu ‘2020 Göç İstatistiklerine’ göre Çorum verdiği göçten 621 kişi daha fazla göç aldı.

2020 yılında Çorum toplam 15 bin 672 kişi göç alırken, 15 bin 51 kişi göç verdi. Çorum ili net Göçü 621 kişi, net göç hızı ise binde 1,17 oldu. Çorum, net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre iller arasında binde 1,17 ile 24'ncü sırada yer aldı.

Net göç hızının en yüksek olduğu iller binde 20,84 ile Tekirdağ, binde 15,99 ile Yalova, binde 13,46 ile Muğla illeri olurken, net göç hızının en düşük olduğu iller binde -81,02 ile Gümüşhane, binde -36,04 ile Bayburt, binde -27,88 ile Tokat oldu. Üç büyük ilden Ankara'nın net göç hızı binde

2,12, İzmir'in net göç hızı binde 3,37 olarak gerçekleşirken, İstanbul'un net göç hızı binde -3,42 olarak gerçekleşti. 2020 yılında bir önceki yıla göre 34 ilin aldığı göç verdiği göçten fazla olurken, 47 ilin verdiği göç aldığı göçten fazla oldu.

ÇORUM YİNE EN ÇOK ANKARA’DAN GÖÇ ALDI

Çorum'un en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla; Ankara (3 bin 748 kişi), Istanbul (2 bin 516 kişi), Samsun (709 kişi), Amasya (572 kişi), Izmir (518 kişi) en az göç aldığı iller ise sırasıyla Bilecik (9 kişi), Karaman ve Kilis (15 kişi), Tunceli (17 kişi), Hakkari ve Ardahan (22 Kişi ) illeri oldu.

ÇORUM YİNE EN ÇOK ANKARA’YA GÖÇ VERDİ

Çorum'un en çok göç verdiği iller ise sırasıyla, Ankara (4 bin 703 kişi), Istanbul (bin 668 kişi). Samsun (835 kişi), Amasya (647 kişi), Izmir (469 kişi). en az göç verdiği iller ise sırasıyla Kilis (5 kişi), Bayburt ve Burdur (16 kişi), Gümüşhane ve Artvin (19 kişi), Karaman (20 kişi). Muş (21 kişi) illeri oldu.

İLÇELERDE NET GÖÇ HIZINDA OSMANCIK İLK SIRADA

2019-2020 doneminde Çorum'un ilçeleri arasında net góc hızında binde 8,32 ile Osmancık birinci olurken, Kargı binde 7,36 ile ikinci, merkez binde 6,80 ile üçüncü oldu. Çorum'un net göç hızının en düşük olduğu ilçeler ise binde -51.94 ile Dodurga, binde -49,13 ile Ortaköy, binde -36,87 ile Uğurludağ oldu Çorum'da 4 ilçenin aldığı göç verdiği göçten fazla iken 10 ilçenin aldığı göç verdiği göçten daha az oldu

2020 yılında Çorum'un aldığı göçün %50’88'ini (7 bin 974 kişi) Merkez, %12,10'unu Sungurlu (bin 896 kişi). %9.00'ini (bin 411 kişi Osmancık ilçesi aldi Çorum'un verdiği göçün ise %50’08'ini (7 bin 538 kişi) Merkez %12.55 ini Sungurlu (bin 889 kişi). %7,21’ini (bin 85 kişi) Osmancık ilçesi verdi.