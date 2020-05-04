65 yaş üzerine 3 saat sokağa çıkma izni geliyor!

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken risk grubunda olan 65 yaş üzeri vatandaşlara 45 gündür sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlamanın esnetilmesi için adımlar atılırken bugün Kabine toplantısından 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları için bir kararın çıkması bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yasak getirilmişti. Yasaklar sıkı bir şekilde denetlenirken 45 gündür sokağa adım atmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların oldukça bunaldıkları belirlendi. Bir süredir psikolojik olarak da etkilenen vatandaşların haftanın belirli günlerinde çıkmaları için bazı görüşler gündeme gelmişti. Önerilerin sık sık gündeme gelmesinin ardından bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bu konunun tüm detaylarıyla ele alınması ve bir kararın çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Bilim Kurulu toplantısında konu yeniden ele alınmış ve tavsiye kararı olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşa bazı esneklerin getirilmesi uygun görülmüştü.

20 YAŞ ALTINA YASAK DEVAM EDECEK...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konu hakkında bugün bir açıklama yapılması bekleniyor. Getirilecek esnekliklerin belirli bir kurala bağlı olması planlanırken, özellikle il bazında yaşlı nüfus yoğunluğuna bakılması planlanıyor. Kontrol bu süreçte il pandemi kurullarına verilecek. Bir bölgede yaşlı nüfus çok yoğunsa aynı anda sokağa çıkmalarına izin verilmeyecek ve belirli saatler oluşturulacak. Bu süreç içerisinde 3 saatten fazla dışarda kalmalarına izin verilmeyecek. Vatandaşlar evlerini çevresinden uzaklaşamayacaklar. Yakında park varsa yürüyüş yapabilecekler. Sosyal mesafe kuralları gözetilecek. 65 yaş üzeri vatandaşlara getirilen esnekliklerin 20 yaş altı vatandaşlar için henüz getirilmeyeceği ve yasağın devam edeceği ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 13:50