Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Reyhanlı ilçe merkezinde toplam 7 adet taksi işletmeciliği kiraya verilecek.

İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi istekliler, şartname ve eklerini, İdarenin TR 5001 5800 7283 2292 92 nolu iban numarasına 200,00 (ikiyüz) TL yatırarak, bedelin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu ibraz ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı (Saraycık Mah. Çevreyolu Cad. No:2) Antakya/Hatay adresinden temin edebilirler.

İhale, Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No:2 Belediye Encümen Salonu Antakya/Hatay adresinde yapılacaktır.

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