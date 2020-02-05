702 köy yolunu ulaşıma açtılar

Çorum İl Özel İdaresi, karla mücadele ekipleriyle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yoğun bir çalışma örneği ortaya koyarak kısa sürede köy yollarını ulaşıma açıyor.

Özellikle kırsal kesimde, 2019 yılının Aralık ayında başlayan yoğun kar yağışlarıyla birlikte Çorum İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda bugüne kadar merkezde 159 köy, olmak üzere toplamda 702 köy ekiplerimiz tarafından ulaşıma açıldı. Çorum merkez köylerde 1113 km.’lik yolu ulaşıma açılırken tüm ilçelerle birlikte bugüne kadar 4914 km.’lik karla kaplanmış yol, ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açılara vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmeleri sağlandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çatak Köyü’nde yapılan karla mücadele çalışmalarını Yol-İş Sendikası işyeri temsilcileri de yerinde takip ederek, yaklaşık yarım metreyi bulan karla kaplı yollarda çalışan personelimize helva ikram ederek içlerini ısıttı.