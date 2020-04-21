8 arsadan 4’ü satıldı

FATİH BATTAR

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Gülabibey mahallesinde 2 katlı ticaret, 5 ve 8 katlı konut arsaları, Ayarık mahallesinde 2 katlı villa arsaları, Bahçelievler’de 3 katlı konut arsaları ile Uluvak mahallesinde 5 katlı konut arsalarının satış ihalesi dün gerçekleştirildi.

İhale, Belediye Meclis Salonu’nda Encümen Huzuru’nda açık artı usulü gerçekleştirildi. Tahmini değerleri 1 milyon TL ile 140 bin TL arasında değişen 8 arsadan 4’üne talipli çıkarken, 4 arsanın satışı gerçekleşmedi.

İhalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.