‘8 yılda çok güzel bir hikâye yazdık’

Hitit Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda mesajı yayınladı.

Hitit Üniversitesi’nde Rektör olarak 17 Mayıs 2011 tarihinden bu yana 8 yılı geride bırakırken, büyük bir onur, mutluluk ve heyecanla iki dönemdir sürdürmekte olduğu rektörlük görevinin sonuna geldiğini belirterek mesajına başlayan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Bugüne kadar Hitit Üniversitesi'ne hizmet etmenin ve geçen 8 yıla birçok başarıyı sığdırmanın derin mutluluğunu yaşıyoruz. 2011 yılında devraldığımız rektörlük görev süremizin ilk 4 yılının ardından 2015 yılında öğretim üyelerimizin, Yükseköğretim Kurulunun ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleri ile rektörlük görevi şahsıma yeniden tevdi edildi. Teveccüh ve desteklerinden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocama, Yükseköğretim Kurulu Üyelerine, bakanlarımıza, milletvekillerimize, farklı vesilelerle birlikte çalıştığım tüm rektör arkadaşlarıma, hasılı ismini sayamadığım ve sayamayacağım tüm Çorum ve üniversite gönüldaşlarıma en içten ve samimi duygularla şükranlarımı iletiyorum. Bu görevi bizlere bahşeden ve bizi utandırmayan Yüce Allah’a sonsuz şükürler ediyorum” dedi.

‘ROTAMIZ, ÜLKEMİZİN 2023 EĞİTİM VİZYONU OLDU’

Yükseköğretimde eğitim sürecine 43 yıl önce, 1976 yılında başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda her ile bir üniversite projesi kapsamında 2006 yılında Hitit Üniversitesi adıyla bağımsız bir üniversite olarak yükseköğretimde yerini alan üniversitede rektör olarak görevi devraldığı 2011 yılından beri başta eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet noktasında olmak üzere, tüm iç ve dış paydaşlarla çok yönlü olarak girdikleri yakın ve sıkı işbirliği neticesinde yakaladıkları sinerji ile geçen 8 yıllık süre içerisinde üniversite olarak yaptıkları yoğun çalışmalar neticesinde hep birlikte önemli başarılara imza attıklarını belirten Alkan, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kurumsallaşmamızı tamamlamak ve üniversitemizi bulunduğu yerden çok daha yukarılara taşımak için mesai mefhumu gözetmeksizin elimizden gelen azami gayreti gösterdik. Üniversitemizi ülke ve dünya bilim dünyası içerisinde saygın bir yere taşımayı sürdürürken, yerelde ilimizi, ilimizin beklentilerini ve ilimize yapabileceklerimizi hep düşünürken, rotamız her zaman Ülkemizin 2023 Eğitim Vizyonu oldu. Geçen süre içerisinde kendi ailemden çok sizleri gördüm. Sizlerle görüştüm, sizlerle birlikte çalıştım ve sonuçla sizlerle birlikte büyük başarılar elde ettik. Çalışıp emeği ile ortaya bir şey koymak isteyen herkese fırsat verdik. Bütün dirayetimizle liyakat anlaşışıyla hedefimize doğru yol alırken, ülkemizin kaynaklarını en ekonomik şekilde etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanma ve kamuda hesap verebilirliği sağlama adını yapılanları sürekli olarak kamuoyu ile paylaştık.

‘ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK’

İkinci dönem görev süremizi icra ederken, hain terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimini yaşadık. Ülkemizde FETÖ’nün güçlü olduğu küçük bir şehirde olmanın getirdiği tüm zorlukları bu zorlu süreçte fazlasıyla yaşayarak, ama çalışmalarımızı asla duraksatmadan sürdürerek bugünlere geldik. Geçen 8 yıl bizler için çok zorluklarla olduğu kadar, güzelliklerle de doluydu. Fiziki, idari ve akademik anlamda pek çok yeniliği ve başarıyı üniversitemize taşıdık. Bunu da paydaşlarımızla, ilgililerle el ele, omuz omuza vererek gerçekleştirdik. Üniversitemizin her geçen gün daha da artan başarısı bireysel değil, hep birlikte omuz omuza, sırt sırta, gönül gönüle vererek büyük bir kararlılıkla birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmaların bir sonucudur. Paydaşlarımızla girmiş olduğumuz yakın ve sıkı işbirliği neticesinde yakalamış olduğumuz sinerji ile fiziki alt yapı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet noktasında büyük başarılara imza attık. Bunu, bir şey yapmak isteyen herkese fırsat vermekle, personelimizin önünü açıp onları desteklemekle sağladık. Şüphesiz ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen başarılar, Üniversitemizle beraber ilimizin ve ülkemizin de gurur ve başarı hanesine altın harflerle yazılmaktadır.

‘RAKAMLAR, ÜNİVERSİTEMİZİN

GELDİĞİ YERİ GÖSTERİYOR’

Görev yaptığımız sürede daima şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyerek, yaptıklarımızı ve Üniversitemizin geldiği her aşamayı kamuoyu ile sürekli paylaştık. Sizlerle vedalaşırken, geldiğimiz son durumu da paylaşmak istedim. Şu an itibariyle, Üniversitemizde 2011 yılında 200.907 m2 olan toplam arazi miktarı 2.723.921 m2’ye

624 olan akademik ve idari personel sayısı 1.422’ye, 16 olan eğitim birimi sayısı 22’ye, 3 olan uygulama ve araştırma merkezi sayısı 20’ye, 82 olan eğitim birimlerimizdeki bölüm/program sayısı 219’a, 7.962 olan toplam öğrenci sayısı yaklaşık 20.000’e, 220 olan lisansüstü öğrenci sayısı 1.561’e, % 2 olan lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrencilere oranı % 8’in üzerine, 0 olan uluslararası öğrenci sayısı 306’ya ulaşmış durumdadır.

Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar sonuç odaklı yapılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizin ve tüm insanlığın refahı ve mutluluğu esas alınmıştır. Zira üniversitelere düşen asli görev, akademik ahlak ve sorumlulukla çok daha fazla çalışarak bilgi üretmek, sorunlara çözüm bulmak ve kamu yararına dönük çalışmalar yapmaktır. Hitit Üniversitesi olarak bilgiyi uygulamaya dönüştürmek, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine belirtilen çerçevede dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alabilmek adına üzerimize düşeni yapmak için yoğun gayretlerle çalışmalarımızı sürdürdük. Bu anlayışla üniversitemiz, akademik ve idari personelimizin olağanüstü gayretleriyle sürekli büyüyerek ve her alanda olduğu gibi yükseköğretimde de kendini gösteren kıyasıya rekabet ortamının getirdiği pek çok zorluğu başarıyla aşarak “Üniversite Kurmak değil, Üniversite Olmak” anlayışıyla, kalite odaklı büyüme modeli ile çalışmalarına büyük bir azimle devam etmektedir.

‘8 YILA ÇOK BÜYÜK

BAŞARILARI SIĞDIRDIK’

Görevde olduğumuz 8 yıllık sürede nicel olarak sizlerle bir kısmını paylaşabildiğim bu güzel bilimsel çıktıların yanı sıra, kalite anlamında 2011 yılından bu yana yürütülen etkin çalışmalar neticesinde gerçekleşen başarılarımızdan bazıları da şunlardır:

URAP’ın “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda üniversitemiz yerini sürekli yükselterek dünyadaki 25.000 civarındaki yükseköğretim kurumu arasında ilk 2.500’ünün sıralandığı URAP sıralamalarında son olarak bu yıl, geçen yıla oranla 68 basamak yükselerek 2.274’üncü sırada yer almak suretiyle büyük bir başarı göstermiştir. Dünya çapında 25.000 civarındaki yükseköğretim kurumunun web paylaşımlarını inceleyerek bir sıralama yapan Webometrics sıralamasında üniversitemiz yerini her geçen gün yükseltmiş ve 2017 yılında 6.822 olarak gerçekleştirdiği atıf sayısını 2018’de 7.477’ye yükseltmek suretiyle dünya çapında yükseköğretim kurumları arasında 2.827’üncü sıraya yükselmeyi başarmıştır.

Üniversitemiz, dünya üniversitelerinin çevre bilinci ve yeşil kampüs hedefi doğrultusunda altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim kategorilerinde değerlendirildiği GreenMetric sıralamasında Türkiye’den katılan 24 vakıf ve devlet üniversitesi arasında 11’inci ve devlet üniversiteleri arasında ise 7’nci sırada yer almayı başarmıştır. Hiç bir zorunluluk yokken, 2018 yılında tüm birimlerle ve tüm süreçlerle başvurusunu yaptığımız ISO 90001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nden geçen Üniversitemize Başarı Sertifikası verilmiştir. Yine 2020 yılına kadar süresi olmasına karşın Üniversite olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine başvuru yapılarak kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçme talebinde bulunulmuştur. Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet ile yönetim süreçlerimizin değerlendirildiği kapsamlı YÖKAK Değerlendirme Sürecini başarı ile tamamlamıştır. Üniversite olarak 2011 yılında çalışmalarını başlatarak kısa sürede tamamladığımız Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyon süreci bugüne kadar başarı ile sürdürülmüştür. Akademik teşvik puanlarını baz alınarak ilk olarak 2015 yılında uygulamaya konan ÜNİAR (Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması) raporlarına göre, üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 3 yıl boyunca birinci olmayı başarmış, “Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet” sıralamasında Üniversitemiz 109 üniversite içinde 35’inci sırada, “Akademik Destek ve İlgi” sıralamasında 172 üniversite içinde 58’inci sırada ve “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında 172 üniversite içinde 42’nci sırada yer almayı başarmıştır. Son teknolojik cihazlarla donatılmış olan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’miz, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından Diş İmplantlarının Mekanik Analizi üzerine yetkilendirilmiş ilk ve tek laboratuvar olarak çeşitli analizler yapmaktadır. Üniversitemiz, Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda Türkiye’de yetkilendirilmiş 8 üniversite arasında yer alarak bölgemizdeki tek Yetkili Belgelendirme Kurumu haline gelmiştir. Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan ve Türkiye’ye örnek olan afiliasyon sonucunda ilimize, Ülkemizdeki öğrenciler tarafından tercih edilebilirliği sürekli artan bir Tıp Fakültesi kazandırılmıştır. Daha önce Gazi Üniversitesi bünyesinde Ankara’da eğitim almakta olan Tıp Fakültesi öğrencilerimizin böylece ilimizde eğitim almaya başlamaları sağlanmıştır. Bu sürecin eseri olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı tedavi yöntemleriyle ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlanmış, dünyada ancak belirli merkezlerde tecrübeli hekimler tarafından yapılabilmekte olan pek çok önemli operasyonlara imza atılmıştır.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz açılarak ilk öğrencilerini almış ve eğitim-öğretime başlamıştır. Bölgemizde sadece üniversitemizde bulunan ve alanlarında yetkin 16 öğretim elemanımız tarafından başarılı bir şekilde verilmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Uzmanlık Temel Eğitim Kursumuzda bugüne kadar yaklaşık 550 kişiye kurs verilmiş ve halen verilmeye devam etmektedir. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz aktif hale getirilerek akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz yanında, ihtiyaç duyulan alanlarda halkımıza yönelik olarak yıl boyunca çeşitli kurslar verilmektedir. Adı “Hitit” olan üniversitemiz, geleceğimiz adına tarih bilincinin sorumluluğu içerisinde hareket ederek ilimizin sahip olduğu kadim kültür mirasının anlaşılması, korunması, sorumluluk bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için ilk olarak 2017 yılında Çorum Valiliği ve Çorum Müzesi Müdürlüğü ile işbirliğinde Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi’nde yer alarak Örükaya (Alaca)’da ilk kazı ve araştırma projesine girmiş; 2019 yılında da Şapinuva (Ortaköy) arkeolojik kazısının yürütülmesini resmen üstlenmiştir.

‘8 YIL ÖNCE DEVRALDIĞIMIZ 56.706 M2

KAPALI ALANI 127.989 M2’YE ÇIKARDIK’

Üniversitemiz 2011 yılından itibaren fiziki anlamda giriştiği yoğun çalışmalar neticesinde önce arazi sorununu çözmüş; ardından bu arazilerde ihtiyaç duyulan binaların yapımına başlamıştır. 2011 yılında Üniversitemiz genelinde sadece 56.706 m2 olan kapalı alan miktarı, yapılan yoğun çalışmalar neticesinde şu anda 127.989 m2’ye çıkartılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, Kuzey Kampüsümüzde yaklaşık 4 km’lik yeraltı galeri hatları tamamlanmıştır. İlimizde ilk beton yol uygulaması, Kuzey Kampüsümüzde hayata geçirilmiştir. Kuzey Kampüsümüzde Isı ve Enerji Merkezimiz tamamlanmıştır. Doğalgazdan elektrik üretecek ve çıkan ısı da ısıtma sisteminde kullanılacak sistemin devreye alınmasıyla yıllık 1 milyon TL civarında bir tasarruf edilmesi planlanmaktadır. Meslek Yüksekokulları Kampüsümüzde Isı ve Enerji Merkezimizin hizmete girmesiyle ısıtma ve soğutmaya % 40 katkı sağlanmıştır. Spor Bilimleri Fakültesi binası ve 15 Temmuz Spor Kompleksimiz hizmete açılmıştır. Bünyesinde yemekhane, Merkez Kütüphane ve Sanat Galerisinin yer aldığı Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezimiz hizmete açılmıştır. İçerisinde öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz için ofislerin, İl Sınav Merkezinin, Konferans Salonunun, Sosyal Tesisin, Yemekhanenin, Kantinin, Kapalı Otoparkın ve Uygulama ve Araştırma Otelinin yer aldığı Meslek Yüksekokulları Kampüsü binaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) laboratuvarımız tamamlanıp son teknolojik cihazlarla donatılarak hizmete girmiştir. İlimize, Üniversitemizin de ortağı olduğu Teknokent kazandırılmıştır. HİTÜ Uygulama ve Araştırma Otelimiz tamamlanarak hizmete açılmıştır. İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin Kuzey Kampüsümüzde başlanılan inşaatlarında önemli aşamaya gelinmiş; İlahiyat Fakültesi inşaatında yaklaşık % 90’lık fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Kuzey Kampüsümüzde yapılması planlanan cami inşaatının temelleri atılmıştır. Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzun Yeni kampüsündeki inşaat çalışmaları tamamlanarak burada eğitime başlanmıştır. Sungurlu ilçemizdeki meslek yüksekokulumuz için yeni bir kampüste başlatılan inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Oğuzlar ilçemizde, Obruk Barajı kıyısında planlanan Oğuzlar Su Sporları Merkezinin proje çalışmaları tamamlanmış, Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınmıştır. Bu merkezin tamamlanmasıyla, üniversitemiz ve Oğuzlar ilçemiz ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının yapılabileceği nitelikte bir su sporları merkezine kavuşacaktır. İskilip ilçe merkezinde bulunan meslek yüksekokulumuz için başlatılan inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer alan ve Güney Kampüsü olarak adlandırılan 461.500 m2 toplam alana sahip Güney Kampüsümüzün Master Planı tamamlanmıştır.

‘8 YILDA ÇOK GÜZEL

BİR HİKÂYE YAZDIK’

Tüm bu veriler, üniversitemizin kaliteden ödün vermeden hızlı bir şekilde gelişimini ve kurumsallaşmasını sürdürdüğünü göstermektedir. Gelinen aşamada üniversitemiz dünya standartlarında bir üniversite haline geldi. Hitit Üniversitesi, bir başarı öyküsüdür. Başarıya giden yoldaki ilk adım başarıya olan inançtır. Üniversitemizin bugün ulaştığı seviyeye gelmesi, değerli akademisyenlerimizin ve mesai arkadaşlarımızın fedakârca gayret ve çalışmalarının bir sonucudur. Çorum’da 8 yılda çok güzel bir hikâye yazdık diye düşünüyorum. Öğretim elemanlarımızın proje ve yayın sayısı bakımından üniversiteler arasındaki sıralamalardaki başarılı yeri, birçok bağımsız kuruluş tarafından tescillendi. Öğretim elemanlarımızın bugüne kadar göstermiş olduğu bu başarının bundan sonrasında da artarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Gerçekleştirdiğiniz bu çabalardan, destek ve katkılarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum.

‘İSTANBUL’A, EN ÇOK İHMAL ETTİĞİM

AİLEMİN YANINA DÖNÜYORUM’

2011 yılında memleketim Çorum’a, üniversite öğrencisiyken tanıştığım Sayın Av. Feyzullah Kıyıklık ağabeyimin Rektör adayı olarak göreve talip olmamı istemesi üzerine, hepinizin bildiği gibi hiç kimseyi tanımadığım Hitit Üniversitesi’ne Rektörlük seçimlerine 28 gün kala tek başıma geldim. Şimdi ise 8 yıllık görev süremi tamamlayarak, ama bu kez sayısız dostlar edinerek İstanbul’a dönüyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum. Bunu ancak Allah bilir. Bana memleketimde, Hitit Üniversitesi’nde görev yapmayı bahşeden ve bizi bu görevde utandırmayan Yüce Allah’a sonsuz şükürlerimi sunuyorum. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizle güzel zamanlarda güzel işler yaptık. Yeni dönem rektörlük görevini devralan arkadaşımız Prof. Dr. Ali Osman Öztürk hocamıza şimdiden gönülden başarılar diliyorum. Bildiğiniz üzere bulunduğumuz görevler, bayrak devir tesliminin olduğu görevlerdir. Burası bir devlet üniversitesidir. Hepimizin görevi, gelecek olan yeni arkadaşa başarılı olması için, kurumu en iyi şekilde temsil etmesi için destek ve yardımcı olmaktır. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz gayret ve fedakârlığın bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyorum. Ortaya çıkan bu başarı tablosunda Üniversitemizi sahiplenen, emeği geçen ve katkı veren siz değerli akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, ilimizin değerli yöneticilerine ve Çorumlu hemşerilerime içtenlikle teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara da Allah’tan rahmet diliyorum.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 13:18