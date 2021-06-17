9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre TİİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 8.000 Baş Akkaraman Irkı Reforme Erkek Kuzu 550 baş Acıpayam Irkı Reforme Erkek Kuzu, 250 Baş Bafra Irkı Reforme Erkek Kuzu ve 950 Beş Bafra Melezi Erkek Kuzu olmak üzere ilanda cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı Toplam 9.750 baş reforme Erkek Kuzular canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma sureti  satışı yapılacak.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale  tekrar yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranan şartlar ve diğer bilgi için tıklayınız

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