97. yıl gururu

FATİH AKBAŞ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün başladı. Cumhuriyeti’nin 97. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında ilk tören Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Anıtta saat 13.00’da başlayan törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Garnizon Komutanı Per. Albay Ferhan Işık’ın Anıta çelen sunmalarının ardından tören sona erdi.
Kutlama programı kapsamında bugün saat 10.00’da Vali Mustafa Çiftçi, makamında tebrikleri kabul edecek ardından ise Valilik bahçesinde kutlama programı yapılacak.