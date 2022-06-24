A Plus'a görkemli açılış

M.BURAK YALÇIN

Melisa Gürlek’in sahibi olduğu ‘A Plus Güzellik ve Akademi’ müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için 1000 metrekarelik yeni yerinde görkemli bir törenle hizmete açıldı.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Sokak adresinde gerçekleşen açılış programına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, eski Çorum Milletvekilleri Adnan Türkoğlu ile Feridun Ayvazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, ve çok sayıda davetli katıldı.

‘UZMAN EKİBİMİZ VE SON TEKNOLOJİK CİHAZLARLA HİZMET VERİYORUZ’

Açılışta konuşma yapan A Plus Güzellik ve Akademi sahibi Melisa Gürlek, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür ederek, “5 yıl önce 300 m2 alanda çıktığımız bu yolda şuan 1000 m2’lik yeni iş yerimizde 6 kişilik uzman ekibimiz ve çağa uygun son teknoloji cihazlarımızla güzellik sektöründe Çorum ve çevre illere, cilt bakımı, lazer epilasyon, ozon sauna, tırnak bakımı, manikür, pedikür, kalıcı oje, protez tırnak, kirpik lifting, kalıcı kaş, bölgesel incelme hizmeti vermekteyiz” dedi.

Melisa Gürlek’in konuşmasının ardından A Plus Güzellik ve Akademi dualarla hizmete açıldı.

ÜNLÜ POPÇU HAYRANLARINI COŞTURDU

Açılışta ünlü popçu Ece Mumay da sahne alarak birbirinden popüler şarkılarını seslendirdi. Ece Mumay’a hayranları da eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 16:15