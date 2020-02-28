‘ABD ve NATO timsah gözyaşları döküyor’

M.BURAK YALÇIN

İdlip’te şehit edilen 33 askerimiz ile ilgili açıklama yapan Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, ABD ve NATO’nun timsah gözyaşları döktüğünü belirterek, “Saldırıyı görünüşte Katil Esed’in güçleri yapmıştır ama biz biliyoruz ki, bu kuklanın efendisi Putin Rusya’sıdır” dedi.

Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Suriye’nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit düşen 33 askerimiz ile ilgili açıklama yaptı.

SİYASİLERİ YEKVÜCUT OLMAYA DAVET ETTİ

Açıklamasında bugünden itibaren, bölücü PKK’nın uzantısı dışındaki bütün siyasî partileri ve Meclis gruplarını yekvücut olmaya davet ettiklerini belirten Türk Ocakları Çorum Şubesi Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, “Milletimizin beklentisi, Sayın Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve siyasî liderlerin bir araya gelip ortak akılla bu badireden çıkış yolunda çalışmalarıdır” dedi.

‘ABD VE NATO TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKÜYOR’

Şehitlerimizin hesaplarının misliyle sorulacağına yürekten inandıklarını da ifade eden İrfan Çağlar, “Irak’ın kuzeyinden Doğu Akdeniz ve Libya’ya uzanan hatta Türkiye’ye, Türk Milletine kurulan tuzağa, alınmak istendiğimiz emperyalist kıskaca karşı vatanın bütünlüğü ve muhafazası için Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yapmakta olan Mehmetçiklerimize karşı dün menfur ve alçakça bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıyı görünüşte Katil Esed’in güçleri yapmıştır ama biz biliyoruz ki, bu kuklanın efendisi Putin Rusya’sıdır. Başta ABD olmak üzere sözde NATO müttefiklerimizin elbirliği ile Suriye’nin kuzeyinde oluşturdukları terör koridoruna, PKK yuvalarına karşı yürüttüğümüz mücadele dolayısıyla bir müddettir nispeten iyi ilişkiler kurmaya çalıştığımız Rusya, Libya ve İdlib konularında tarafını açıkça seçmiş, husumetini ortaya koymuştur. ABD ve NATO ise timsah gözyaşları dökmektedir” ifadelerini kullandı.

‘GÜN, İÇ SİYASÎ ÇEKİŞMELERLE VAKİT KAYBETME GÜNÜ DEĞİL’

Türk Milletinin birlik ve beraberlik içinde dik durmaktan başka yolunun ve çaresinin olmadığını da dile getiren Çağlar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Millî Mücadelemizin 100. yılında, emperyal güçlerin coğrafyamıza yönelik böl-parçala-yönet siyasetine karşı Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde dik durmaktan başka yolumuz, çaremiz yoktur. Bugünden itibaren, bölücü PKK’nın uzantısı dışındaki bütün siyasî partileri ve Meclis gruplarını yekvücut olmaya davet ediyoruz. Gün, iç siyasî çekişmelerle vakit kaybetme günü değil, yedi düvele Türk’ün zor zamanlarda nasıl şahlandığını bir kez daha gösterme günüdür. Milletimizin beklentisi, Sayın Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve siyasî liderlerin bir araya gelip ortak akılla bu badireden çıkış yolunda çalışmalarıdır.

‘SÖZDE MEDENÎ DÜNYA BU YÜKÜ PAYLAŞACAK, BEDEL ÖDEYECEKTİR’

Şehitlerimizin hesabının behemahal ve misliyle sorulacağına yürekten inanıyoruz. Suriye’de yaşananların yükünü yıllardır çeken milletimizin artık sabrı ve tahammülü kalmamıştır. Sözde medenî dünya bu yükü paylaşacak, bedel ödeyecektir. Sığınmacıların ülkemizde zorla tutulamayacağına dair açıklamanın gereği yerine getirilmelidir.

‘TÜRK’E KEFEN BİÇMEYE KALKANLAR HAK ETTİKLERİ CEVABI ALACAKLARDIR’

Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Esed ve hamisi Rusya’da, PKK ve destekçisi ABD ve AB ülkeleri de bilsin ki Türk diz çökmez, boyun eğmez, Türk’e zincir vurulmaz. Türk’e kefen biçmeye kalkışanlar hak ettikleri cevabı alacaklardır. Balkan Savaşlarından Millî Mücadeleye, Türklüğün yeniden diriliş mücadelesinde en ön cephede yer alan Türk Ocakları olarak bugün de bu istiklâl ve istikbal mücadelesinde devletimiz ve ordumuz ile bir ve beraberiz. Acımız büyük, kinimiz de! Ya devlet başa ya kuzgun leşe!”