Abdulhaluk Longa görevine başladı

Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kuruluş Müdürü olarak görev yapan Abdulhaluk Longa, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

ABDULHALUK LONGA KİMDİR

İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi'nden mezun. 2002-2012 yılları arasında Milli Eğitim bünyesinde öğretmen ve idareci olarak çalışan Longa, 2012 yılından itibaren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda kuruluş müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.