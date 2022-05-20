Abdülhamid Han anıldı

M.BURAK YALÇIN

Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu, Abdülhamid Han’ın vefatının 104’üncü yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile Yardımcısı Hüseyin Kır, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Okul Müdürü Mehmet Ali Kuru, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Ali Kuru, okullarının hem sosyal kültürel alanda farkındalık hem oluşturma hem de akademik başarıyı ön planda tutma hedeflerinin olduğunu belirterek, “Okulumuz deneyimli öğretmen kadrosu ile iyi bir gelecek ve nitelikli liselerin kapısı anlamına gelmektedir” dedi.

Tarihin bir milletin hafızası olduğunu ifade eden Kuru, geçmişiyle bağı kopan bir topluluğun millet olarak varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Abdülhamid Han’ın çok zor bir süreçte devlet başkanlığı yaptığını aktaran Kuru, “Bu süre içinde ülkeyi ayakta tutma çabası verdi. 33 yıllık bir iktidardan sonra tahttan indirildi. Devleti idare ederken keyfi hareket etmez, birçok konuda uzmanların görüşünü alır, son kararı kendisi verirdi. Bu etkinliği Abdülhamid’e vefa borcumuzun bir nişanesi olarak görüyorum.” diye konuştu.

Abdülhamit Han’ın döneminde açılan bazı okullarla ilgili sinevizyon gösterisinin de yer aldığı programda Veysel Çetin isimli öğrenci yabancıların gözüyle Abdülhamid Han sözlerini okurken, Amina Reyna Temel isimli öğrencide Abdülhamid’e ithafen yazılan Ayrılık şiirini okudu.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkçe öğretmeni Adem Can yönetiminde oratoryo gösterisinin de yapıldığı programda çeşitli yarışmalarda Çorum’u temsil edip dereceye giren Davut Tercan, Sultan Metin ve Necati Bozkurt isimli öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022, 17:34