Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Çorum'da kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi edildi.

Başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki özel hastanelere 47 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Yaralanmalar genellikle bıçakla meydana gelirken bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı.

Yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2019, 15:18