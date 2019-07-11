Açılış kokteyli iptal edildi

FATİH BATTAR
36.Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında bu akşam Çorum Müzesi’nde yapılacak kokteylli ve havai fişekli gösteri programı iptal edildi.
Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “İlimizde gerçekleşen fırtına nedeniyle bu akşam müze bahçesinde gerçekleştireceğimiz festivalimizin açılış kokteyli iptal edilmiştir.” denildi
Allah uyarıyor bizleri.biz hala boş işlerle uğraşıyoruz.yok kokteyl yok havai fişek falan. 15 temmuzda bile konser düzenleyerek anma yapılıyorsa o şehitleri ahı vurur bizi.