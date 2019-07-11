Açılış kokteyli iptal edildi

36.Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında bu akşam Çorum Müzesi’nde yapılacak kokteylli ve havai fişekli gösteri programı iptal  edildi.

Açılış kokteyli iptal edildi

FATİH BATTAR

36.Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında bu akşam Çorum Müzesi’nde yapılacak kokteylli ve havai fişekli gösteri programı iptal  edildi.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “İlimizde gerçekleşen fırtına nedeniyle bu akşam müze bahçesinde gerçekleştireceğimiz festivalimizin açılış kokteyli iptal edilmiştir.” denildi

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Aa
Aa - 6 saat Önce

Allah uyarıyor bizleri.biz hala boş işlerle uğraşıyoruz.yok kokteyl yok havai fişek falan. 15 temmuzda bile konser düzenleyerek anma yapılıyorsa o şehitleri ahı vurur bizi.

SIRADAKİ HABER
Kavuncu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerini...
Kavuncu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerini...
  1. GÜNCEL