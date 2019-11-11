Ada Koleji Atatürk’ü andı

RECEP MEBET

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılı nedeniyle Ada Koleji’nde anma programı düzenlendi.

Okul salonunda gerçekleşen programa idareci ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sercan Taş yaptı.

Öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırlayıp sundukları programda ortaokul bölümünün modern dans gösterisi, oratoryo, Türkçe ve İngilizce şiirler ile müzik dinletisi yer aldı.

Atatürk’ün hayatını konu alan slayt gösterisinin de yer aldığı progra, 10 Kasım nedeniyle hazırlanan serginin gezilmesiyle sona erdi.