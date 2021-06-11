Adana 5 Ocak Stadyumu ve diğer tesislerin hurda karşılığı yıktırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Adana 5 Ocak Stadyumu Ve Diğer Tesislerin Hurda Karşılığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihaleyle yıkım işi yaptıracak.

İhale 23.06.2021 günü saat 14:00 Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası'nda yapılacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve diğer bilgiler için tıklayınız