Afrika’ya iyilik götürdüler

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’da gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle gönülleri fethetti.

Ramazan Ayı’nın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşıyan Diyanet Vakfı, hayırseverlerin katkılarıyla Afrikalı mazlumları sevindirdi.

BURKİNA FASO’DA RAMAZAN SEVİNCİ

Burkina Faso’da gerçekleştirilen yardım çalışmalarından bahseden TDV görevlilerinden hemşehrimiz Ergin Erdal, 9 bölgedeki 2 bin aileye gıda kolisi dağıttıklarını, 4 bölgede ise 1.000 kişilik iftar yemeği verdiklerini söyledi.

Türkiye ile Burkina Faso arasında iyilik köprüsü kurulduğunu anlatan Ergin Erdal, “Başkent Vagadugu’ya 280 kilometre uzaklıkta 8 bin kişinin yaşadığı Libri köyü ile 137 kilometre uzaklıkta 7 bin kişinin yaşadığı Luri köyünde 2 adet su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışını yaptık” dedi.

Arkadaşı Korkmaz Erbin’le birlikte Diyanet Vakfı Ramazan Ayı programı için 16 Nisan’da Afrika’ya gittiklerini belirten Erdal, 10 günlük görevlerinin ardından yurda döndüklerini ifade etti. Erdal, şöyle konuştu:

‘MİLLETİMİZİN EMANETLERİNİ AFRİKA’YA ULAŞTIRDIK’

“Türkiye Diyanet Vakfı, 2021 yılı Ramazan Ayı programı kapsamında 75 ülke ve 208 bölgedeki görevlileriyle yardım faaliyetleri yürütüyor.

Bizler de Burkina Faso’ya giderek Türk milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bu mübarek ayı huzurlu bir şekilde geçirmeleri için seferber olduk. Gıda kolisi dağıtımından iftar yemeklerine kadar pek çok yardım faaliyetinin yanı sıra temiz içme suyuna erişmekte sıkıntı yaşayan bölgelerdeki halkın yıllarca istifade edebilecekleri su kuyuları ve vakıf çeşmelerini hizmete sunduk.

Allah, hayır sahiplerinden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa yardıma koşmayı kendine görev ve sorumluluk bilen Türkiye Diyanet Vakfı, iyilikte yarışan hayırseverlerimizin ve vefakar milletimizin destekleriyle faaliyetlerine devam edecek.”

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 22:58