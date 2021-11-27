Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, 20 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitenin belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a göre öğretim elemanı alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız