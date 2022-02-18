Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor.

Ticari (N) Plakası ve faaliyet göstereceği durak yerlerinin muhammen bedelleri 2 bin 500, geçici teminat bedelleri ise 225 Türk Lirası olarak belirlendi.

Sanayi Durağı'nda 25 adet, Çimento Durağı'nda 25 adet olmak üzere 50 adet (N) Ticari Plaka kiralama ihalesi 2 Mart 2022 tarihinde saat 14:00’te, İmaret Durağı'nda 10 adet, Balta 2. El Durağı'nda 5 adet, Sanat Okulu Durağı'nda 5 adet, Yoğurt Pazarı Durağı'nda 5 adet, Sinada Durağı'nda 5 adet, Pancar Kooperatifi Durağı'nda 5 adet, 2. Küçük Sanayi Durağı'nda 15 adet olmak üzere toplam 50 adet (N) Ticari Plaka kiralama ihalesi ise aynı gün saat 15.30’da, Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacak.

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