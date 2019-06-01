AGD şampiyonu kutladı

MURAT KARASU

Yeni Çorumspor’u kutlama ziyaretleri sürüyor. Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi tesislerde Başkan Fatih Özcan ve yöneticileri ziyaret ederek şampiyonluklarından dolayı kutladılar.

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi Üniversite Komisyonu Başkanı Talha Serdar ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde Başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurulu üyesi Salim Koldaş hazır bulundu.

Yeni Çorumspor’un sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 2. lige yükselmesinden duyduklarımutluluğu dile getiren Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi Üniversite Komisyonu Başkanı Talha Serdar, bu başarının devamının geleceğine yürekten inandıklarını söyledi. Serdar konuşmasının sonunda Türk siyasetinin önemli isimlerinden rahmetli Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın kaleme aldığı Davam isimli kitabını hediye etti.

Kulüp Başkanı Fatih Özcan ise Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi Üniversite Komisyonu Başkanı Talha Serdar ve diğer yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri ve hediye edilen kitap için ayrı ayrı teşekkür etti.