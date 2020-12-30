AGD’den Mekke’nin Fethi’ne davet

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle gazetemizi ziyaret ederek, tüm Çorumlular’ı Mekke’nin Fethi Programı için internet üzerinden yapacakları yayına katılmaya davet etti.

AGD Yöneticileri Bekir Uyanık ve Emrah Öztekin’in de katıldığı ziyarette, her yıl 31 Aralık tarihinde düzenledikleri Mekke’nin Fethi Gecesi’nin pandemi nedeniyle bu yıl dijital ortamda olacağını duyuran AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, saat 21,00’de başlayacak olan programın youtube üzerinden yayın yapan AGD TV’de, TV 5’te ve Çağrı FM’de canlı yayınlanacağını açıkladı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a üzerinde Kabe çıkarması bulunan bir de şilt hediye eden Göle, tüm Çorumlular’ı 31 Aralık Perşembe günü saat 21,0’de başlayacak olan Mekke’nin Fethi gecesine davet etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 19:37