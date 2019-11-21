Ahi Evran bürosu açılıyor

Çorum’un en büyük sanayi şehri projesi olma özelliğine sahip olan S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi, üyelere daha verimli hizmet verilmesi için Küçük Sanayi Sitesi’nde irtibat bürosu açıyor. Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç, projede çok önemli yollar katettiklerini belirtirken, 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 13.30’da yapılacak olan irtibat bürosu açılışına tüm üyeleri davet etti.

S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi’nin yeni ödeme planı ile birlikte hisse tapularını verme yetkisi elde ettiğini ifade eden Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç; ‘’Bin dükkanlık devasa bir sanayi şehrine dönüşecek olan projemiz Çorum’a hayırlı olsun. 22 Kasım Cuma günü Saat 13.30 da irtibat büromuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm üyelerimizi açılışımızda yanımızda olmaya davet ediyoruz’’ dedi.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan görüşmelerin ardından üyelere taksitlendirme sistemine gidilmişti.

Çorum’un en büyük projelerinden birisi olma özelliğine sahip olan ve içerisinde bin dükkan, sosyal tesisler, konferans salonları, spor kompleksleri, cami ve dinlenme parklarının da bulunduğu S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri, Yaydiğin mevkii Organize Sanayi Bölgesi kuzeyinde 140 hektarlık bir alanda kurulacak.



Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019, 16:00