Ahilik geleneği bu bayram da olmayacak

RECEP MEBET

Ahilik geleneği olarak asırlardır sürdürülen arefe duaları, koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram da yapılamayacak.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ne bağlı meslek odalarınca geleneksel olarak düzenlenen arefe duası programları, Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirler kapsamında iptal edildi.

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası, Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası, Oto Tamirciler Odası, Dikici ve Kunduracılar Odası, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi, Leblebici ve Kuruyemişçiler ile Saraçlar Ocağı tarafından düzenlenen arefe dualarının tedbir kararı dolayısıyla yapılmayacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız ÇESOB Başkanı Recep Gür, İçilişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği arefe dualarının bu bayram da yapılamayacağını söyledi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan arefe duası programlarında imam-hatipler tarafından dualar edildiğini hatırlatan Recep Gür, “Esnaf ve sanatkârlar olarak dualarımızı topluca olmasa da bireysel olarak yapacak, insanlığın sağlık ve afiyet dolu günlere kavuşması için hep birlikte niyazda bulunacağız” dedi.

“İnşaallah gelecek yıl arefe duası geleneğini sürdürmeye devam ederiz” temennisinde bulunan ÇESOB Başkanı Gür, esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere tüm Çorum halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.