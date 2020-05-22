Ahilik geleneğine salgın arası

RECEP MEBET

Çorumlu esnaf ve sanatkârların, ahilik geleneği olarak asırlardır sürdürdüğü arefe dualarına koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ara verildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ne bağlı meslek odalarınca geleneksel olarak düzenlenen arefe duası programı, Ramazan Bayramı öncesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iptal edildi.

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası, Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası, Oto Tamirciler Odası, Dikici ve Kunduracılar Odası, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi, Leblebici ve Kuruyemişçiler ile Saraçlar Ocağı tarafından düzenlenen arefe dualarının söz konusu kısıtlama dolayısıyla yapılmayacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız ÇESOB Başkanı Recep Gür, İçilişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği arefe dualarına zorunlu bir ara verildiğini söyledi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan arefe duası programlarında imam-hatipler tarafından dualar edildiğini hatırlatan Recep Gür, “Esnaf ve sanatkârlar olarak bu bayram dualarımızı topluca olmasa da bireysel olarak yapacak, insanlığın salgın belasından selamete ermesi için hep birlikte niyazda bulunacağız” dedi.

Esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere tüm Çorum halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik eden ÇESOB Başkanı Gür, “İnşaallah Kurban Bayramı’yla birlikte arefe duası geleneğini kaldığımız yerden sürdürmeye devam ederiz” temennisinde bulundu.