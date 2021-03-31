AHL Park AVM’den kazandıran kampanya

AHL Park Alışveriş Merkezi, alışveriş yaparken kazandıran kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında 1 Nisan - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak her 75 TL ve üzeri alışverişlerde 1 kişiye 50.000 TL, 2 kişiye 25.000 TL, 3 kişiye 15.000 TL, 10 kişiye 5.000 TL, 20 kişiye ise 2.500 TL yüklü Param troy kart hediye edilecek.

AHL PARK AVM’de alışveriş yapanlar toplamda 245.000 TL değerinde Param kartlarından kazanma şansı yakalayacak. 1 Nisan -31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek kampanya boyunca toplamda her 75 TL ve üzeri alışverişte bir çekiliş hakkı kazanılacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 16:13