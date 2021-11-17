AHL Park’ta ‘baloncuk yağmuru’

AHL Park AVM, geçtiğimiz hafta sonu büyüleyici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Birbirinden farklı etkinliklerle ziyaretçilerine sadece alışveriş değil eğlenme fırsatı da sunan AHL Park AVM’de çocuklar ve aileleri, baloncuk gösterisiyle unutulmaz anlar yaşadı.

Tamamen ücretsiz olan bubble (baloncuk) şov, geçtiğimiz pazar günü üç seans olarak gerçekleşti. Etkinliğe çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Çocukları içine alan dev baloncuklar, köpük partisi ve baloncuk yağmuruyla AHL Park’ın minik ziyaretçileri eğlenceli anlar yaşadı.

Bubble Perisi, dev baloncuklar, köpük partisi ve ateş şov, hem çocukları hem de etkinliği izleyen aileleri büyüledi. (Haber Merkezi)