Ahlatcı: Borsa İstanbul'daki faaliyetlerimiz devam etmektedir

FATİH BATTAR

Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş., Borsa İstanbul'daki faaliyet izninin iptal edildiği şeklindeki haberleri yalanladı.

Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Grubumuz şirketlerinden Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki faaliyet izninin iptal edildiği ve şirketimizin Borsadaki faaliyetlerinin 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle durdurulduğu ifadeleri basında yer almıştır.

Tüm operasyonel işlemlerimiz sistemsel güncellemeler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve şirketimizin bilgisi dahilinde durdurularak güncelleme işlemleri tamamlanmış olup şirketimizin Borsa İstanbul’daki faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla" denildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 18:39