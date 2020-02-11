Ahlatcı Çorum'un adını şampiyonlar ligine yazdırdı

MURAT ÇETİN

Vali Mustafa Çiftçi, İş Adamı Ahmet Ahlatcı'ya Çorum'u ihracaat konusunda şampiyonlar ligine taşıdığı için teşekkür etti.

Vali Çiftçi, 2019 yılında Çorum'dan yapılan 1 milyar 540,9 milyon dolarlık ihracatın 1 milyar 283 milyon 691 bin 594 dolarlık kısmını Ahlatcı Holding olarak gerçekleştiren Ahlatcı'yı genelde Türkiye, özelde ise Çorum ekonomisine sağladığı katkılar nedeniyle tebrik etti.

Ahlatcı Holding bünyesinde bulunan şirketler aracılığı ile Çorum'un adını, bölgenin ihracat şampiyonu olarak yazdıran Ahmet Ahlatcı, TÜİK verilerine göre 2019 yılında Çorum'dan yapılan ihracat rakamının yaklaşık %85'ini gerçekleştirdi.

Vali Çiftçi'nin Ahmet Ahlatcı'ya gönderdiği teşekkür belgesinde şu ifadeler yer aldı; "Ahlatcı Holding olarak Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığımızın işbirliğiyle oluşturulan dış ticaret verilerine göre; 2019 yılında ilimizden yapılan 1 milyar 541,9 milyon dolarlık ihracatın 1 milyar 283 milyon 691 bin 594 dolarını bünyenizde faaliyet gösteren şirketler marifetiyle gerçekleştirerek, ilimizin bölgenin ihracat şampiyonu olmasına büyük katkı sağladığınızdan dolayı sizleri tebrik eder, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkılarınızın artarak devam etmesi temennisiyle en içten selam ve saygılarımı sunarım."

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020, 20:01