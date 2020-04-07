Ahlatcı'dan örnek adım

EROL TAŞKAN

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü'yle mücadelede sıra dışı bir adım attı. 3 bin 300 çalışanı bulunan Ahlatcı Holding bünyesindeki istihdam oranını %10 artıran Ahmet Ahlatcı, 330 kişiye daha iş imkanı sağladı.



1 MİLYON 510 BİN TL BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz" kampanyasına da 1 milyon 510 bin TL'lik rekor bir bağışla katılan Ahlatcı, bu zor günde önemli bir adım atarak örnek oldu.



KORONA NEDENİYLE İŞİNDEN OLANLARA KAPISINI AÇTI

Yaşadığımız korona mücadelesi nedeniyle işsiz kalan Çorumlular'a istihdam imikanı sağlayan Ahlatcı, yapılan müracaatları değerlendirdiklerini ve alımların başladığını duyurdu.

Ahlatcı, yapılacak işe alımlarda tek şartın 10 Mart tarihinden sonra işsiz kalmak olduğunu belirterek, "Buradaki amacımız, içinden geçtiğimiz şu zorlu süreçte, işini kaybetmiş kardeşlerimize iş imkanı sunmaktır. 10 Mart tarihinden sonra işini kaybeden insanlarımıza kapımızı açtık. Bu dar günde el birliği yaparak, içinde bulunduğumuz zor süreci aşacağız." dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 17:14