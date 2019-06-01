Ahlatcı Erdoğan ile Ceylan Soylu ile seçim çalışmasında

23 Haziran’da gerçekleştirilecek İstanbul seçimleri öncesinde İstanbul seçim çalışmalarına katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte seçim çalışmasına katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İstanbul’da 23 Haziran’da gerçekleştirilecek büyük şehir belediye başkanlığı seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili Ceylan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Küçükcekmece’de organize edilen ve Kafkas göçmenleri ile Çorumlular’ın katıldığı iftar programına katıldı.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftarda, İstanbul seçimlerinin önemine dikkat çekilerek AK Parti Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek istendi.

İftar organizasyonuna katılan Kafkas göçmenleri ve Çorumlular’ın seçimlerde Binali Yıldırım’ın desteklenmesi hususunda olumlu geri dönüşlerinin olduğu ifade edildi.

İftar programında Merkez Bankası Emekli Yönetim Kurulu Üyesi hemşehrimiz Necati Şahin de hazır bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise İstanbul Esenler’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kadir Gecesi özel programına katıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 14:23