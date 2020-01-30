Ahlatcı: ‘Liderimize ve davamıza sahip çıkacağız’

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, merkez, Laçin ve Osmancık ilçe yönetimlerinin her hafta Salı günü yaptığı olağan yönetim kurulu toplantılarına katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Ahlatcı, il başkan yardımcıları ve ilçe koordinatörleri ile birlikte ilk olarak Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da katıldığı toplantıda merkez ilçe yönetim kurulu ile parti içi çalışmaları değerlendiren İl başkanı Ahlatcı, parti genel merkezinin talimatlarını da yönetim kuruluna aktardı.

Parti içi çalışmaların yanı sıra ülke ve dünya gündeminde yer alan konuların da istişare edildiği toplantıda konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilat mensuplarına seslenerek, “İnandığımız bu kutlu dava yolunda liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletimiz ve devletimiz için hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Ahlatcı, daha sonra ise Laçin ilçesine geçerek ilçe yönetim kurulu toplantısına katıldı. İlçe Başkanı Selami Gafar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Ahlatcı’ya, il başkan yardımcılarının yanı sıra Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez de eşlik etti.

Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve davamıza hep birlikte sahip çıkacağız” derken, AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetlerin bir kez daha hatırlanması için halka anlatılmasını istedi.

Son olarak da Osmancık ilçesine giderek ilçe yönetim kurulu toplantısında parti teşkilatıyla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İlçe Başkanı Hakkı Güngör’den çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Türkiye’nin 2019 yılında yaşanan gelişmeler nedeniyle çok önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan İl başkanı Ahlatcı, içten ve dıştan onca saldırıya rağmen gücünü milletinden alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve hükümetin istikrarlı politikalarıyla sıkıntıların geride kaldığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin artık geleceğe umutla baktığının altını çizen Ahlatcı, “2020 yılında ülkemiz ekonomik olarak şaha kalkacak. İnşallah milletimizin gönlünde yer alarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz.” dedi.

Ahlatcı, yaşanan kongre süreçleriyle ilgili de teşkilat mensuplarına genel merkezin aldığı karar ve izleyeceği yöntemler hakkında da talimatlar verdi.