Ahlatcı: Yerli aşı da insan testleri başlıyor

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yerli nazal covid 19 aşısında hayvan deneyi aşamasını bitirdiklerini, Mart 2021 itibariyle üretime başladıkları aşı için insan deneylerine çok yakında başlayacaklarını söyledi.

'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Webinarı'nın ilk özel oturumunda konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, hem nanoteknolojik hem de biyoteknolojik ürün geliştirmelerinin bir hayalle başladığını dile getirerek, 2011'deki hayalleri sayesinde çelikten 200 kat güçlü, bakırdan 1000 kat iletken ve havadan hafif yüksek performanslı grafeni üretmeyi başardıklarını vurguladı.

Ahlatcı, 2015'ten bu yana ise grafen ihracatlarının sürdüğünü kaydederek, 2018'de yıllık 100 tonun üzerinde farklı performanslarda grafeni üretmek için Sanayi Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Grafen ile bataryalar, kompozitler, su arıtma filtreleri ve koruyucu kaplamalar geliştirmenin hayallerini kurduklarını söyleyen Ahlatcı, geçen günlerde Türkiye ve bölgenin en büyük nanoteknoloji yatırımını hayata geçirerek, seri üretime başladıklarını ve önümüzdeki günlerde çok güzel haberler paylaşmaya hazırlandıklarını söyledi.

MART 2021'DE AŞIDA ÜRETİME BAŞLANDI

Pandemi nedeniyle biyoteknolojiye yönelik çalışmalarını daha da hızlandırdıklarını ifade eden Ahlatcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl şubat sonunda henüz ülkede vaka görülmemişken önleyici aşı ve tespit kiti çalışmalarını başlattık. PCR teknolojisini geliştirerek dünyanın en hızlı tanı kitini geliştirdik ve ürettik. Erken ve doğru tespitin gücüyle pandeminin yayılımını hem Türkiye'de hem dünyada izliyoruz. Aşımızda tıpkı grafen gibi bir hayal ile başladı. Bir yılı bulan aşı geliştirme gayretinde önemli safhaya ulaştık. Küresel şirketler ile yakın zamanda başladığımız aşı geliştirme çalışmalarımız diğer aşılardan ayrılıyor. Geleneksel ve modern aşı tiplerinden farklı olarak protein temelli bir aşı tasarladık. Protein temelinde tasarlayarak aşımızın toksikolojik bakımdan güvenilirliğini yüksek bir noktaya çıkardık. Nazal uygulama yöntemi ile de virüsün takip ettiği yoldan virüs ile mücadele etmeyi tasarladık. Zira protein temelinde tasarladığımız nazal aşımız hem mutasyonlara bağlı olarak çok hızlı bir şekilde düzenlenebilecek hem de diğer bulaş durumları için de modellenebilecek. 2021 Mart ayı itibariyle üretimine başladığımız protein temelli intranazal aşımız için insan deneylerine çok yakında başlıyoruz. Sağlık Bakanlığı TÜSEB ile müşterek yürüttüğümüz aşımız ile alakalı olarak da yakın zamanda sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz." (Sabah)

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 17:16