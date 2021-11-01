Ahmet Pehlivan PANKOBİRLİK yönetiminde

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan 48. Olağan Mali Genel Kurulu ile 49. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Birliğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi.

21 yıldır PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Recep Konuk, görevini Ramazan Erkoyuncu’ya devretti. Yönetimi kurulunda Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan da yer aldı.

Genel Kurul’da gündem maddelerinin okunmasının ardından Divan teşekkül ettirildi ve Balıkesir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasan oybirliği ile Divan Başkanlığı’na seçildi. 21 yıldır Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Recep Konuk’un Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı’nın ardından PANKOBİRLİK’teki görevini de devrettiği Genel Kurul’da Divanın oluşmasından sonra kürsüye gelen Pankobirlik Genel Müdürü Ayhan Işık, birlik faaliyetlerini anlattı ve tüm çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamalarda Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edilirken faaliyet yılına ait hesaplar da oybirliği ile tasdik edildi.

Türkşeker’le birlikte 32 ortağın tam katılımı ile gerçekleştirilen Genel Kurulda seçimlere tek liste ile girildi. Genel kurulda, Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine 4 yıl süreyle şu isimler seçildi:

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramis Özgen, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, Erciş Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Faruk Ünal, Samsun Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Osman Yıldırım, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Zafer Arpacı, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Üyesi Ramazan Ülker, Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Genç, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sebahattin Karasakal seçilirken, Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine ise Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Balık, Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Naim Polat, Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yılmaz Gürcan seçildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 18:06