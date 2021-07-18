Ahmet Saatçi'nin babası vefat etti

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci’nin babası Mehmet Salih Saatci kalp yetmezliği nedeniyle Gümüşhacıköy’de vefat etti.

3 dönem Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı yapan Amasya Pankobirlik Başkanı Mustafa Saatci ve Ahmet Saatci başta olmak üzere 6 çocuk babası olan 88 yaşındaki Mehmet Salih Saatci’nin cenazesi, bugün Gümüş Yörgüç Rüstem Paşa Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Kale Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKİMİYET, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diler.