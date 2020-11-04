Ahmet Samsunlu son yolculuğuna uğurlandı

FATİH BATTAR

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İmar ve İskan Eski Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu (83), son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’deki ilk çevre mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük eden 44’üncü hükumetin İmar ve İskan Bakanı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsunlu’nun naaşı Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulucamii’ye getirildi. Ay-yıldızlı tabuta sarılan Samsunlu’nun naaşı, Ulucamii’de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazını İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırırken, cenaze törenine Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Alper Zahir, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl genel Meclis Başkanı Osman Günay, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Samsunlu’nun oğlu Kadri Samsunlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROF. DR. AHMET SAMSUNLU KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu,1937 yılında Çorum’da doğdu. Hannover Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı Üniversitede Doktora yaptı. TÜBİTAK Çevre Grubu ve Su Kirlenmesi Türk Millî Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği (15 Ekim 1981 - İstifa: 19 Temmuz 1982) ile İmar ve İskan Bakanlığı yaptı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 14:15