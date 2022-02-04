AK Parti eski ilçe başkanı virüse yenik düştü

FATİH BATTAR
AK Parti İskilip önceki dönem ilçe başkanı Ali Koçkaya hayatını kaybetti.
Bir süre önce koronavirüse yakalanan Koçkaya, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emekli öğretmen Ali Koçkaya İskilip Ak Parti Teşkilatının çeşitli kademelerinde görev almış ve 2 dönem boyunca İskilip İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
Merhumun cenazesi İskilip Ulu Camii'de öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hacı Karani mezarlığında toprağa verilecek.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 11:35