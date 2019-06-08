AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’nın mutlu günü

M.BURAK YALÇIN

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur, evlilik yolunda ilk adımı atarak Aliye Atakcan ile nişanlandı.

Necla-Necati Temur(merhum) çiftinin oğlu Muhammed Fatih Temur ile Hatice-Kemal Atakcan çiftinin kızı Aliye Atakcan, hayatlarını birleştirme kararı alarak nişanlandı.

Önceki gün Öğretmenevinde gerçekleşen nişan merasimine AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Temur ve Atakcan aileleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Çeşitli ikramlar ve müzikli eğlencelerin yer aldığı törende genç çiftin nişan yüzüklerini AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı birlikte taktılar.