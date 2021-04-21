AK Parti Gençlik Kolları’ndan iftara yetişemeyenlere ikram

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Gençlik Kolları, iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara hazırladıkları iftariyelikleri ikram etti.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları, hayata geçirdiği "İftara 5 Kala" sloganı ile yapılan etkinlikte Tuzcular Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında seyir halinde araçlarında iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik ikram etti.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ramazan ayı boyunca şehrin farklı noktalarında iftariyelik dağıtmaya devam edeceklerini belirterek, “Ramazan ayı bereket ayıdır. Bu mübarek ayda paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilenir. ‘İftara 5 Kala’ projemizle bu birliği beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla bir şekilde iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza iftar kumanyası ikram ediyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.