AK Parti heyetinden Ziya Selçuk’a ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile İl Başkan Yardımcısı Murat Günay’dan oluşan heyet Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

Ziyarette Çorum’da eğitim hizmetleri ve yatırımları ile ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.