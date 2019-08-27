AK Parti'ye yeni hizmet binası

FATİH BATTAR

2010 yılından bu yana İnönü Caddesi’nde hizmet veren AK Parti Çorum İl Başkanlığı yeni hizmet binasını yeniden Gazi Caddesi’ne taşıyor.

Daha önce Gazi Caddesi’nde CHP’nin bulunduğu binada CHP ile komşu olan ve ardından 2010 yılında İnönü Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan AK Parti'nin, yeni yerinde hizmet vereceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Kent Meydanı karşısında 4 katlı bir bina kiralayan AK Parti, Ekim ayından itibaren yeni binasında hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası Çorum ziyareti öncesi yeni binanın tamamlanması beklenirken, açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılmıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Daha kaliteli ve daha iyi hizmet vermek için açılacak yeni binada, her katta bir birim oluşturulacak. İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı ayrı katlarda olacağı gelen bilgiler arasında.