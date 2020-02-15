AK Parti’den Danışma Meclisi toplantısı

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından Anitta Otel’de Genişletişmiş İl Divan Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti eski Çorum Milletvekili Salim Uslu, Merkez İlçe Başkanı Erkan Akar, AK Parti İlçe ve Belde Belediye Başkanları, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

AHLATCI HAVAALANI VE DEMİRYOLU İÇİN DESTEK İSTEDİ

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’un ihracatının 1 milyar 500 milyon TL’yi geçtiğini belirterek; “İhracatı 1milyar 500 milyon TL’yi geçerek Türkiye’de 15.büyük il olan şehrimize 15 Temmuz şehidimiz Erol Olçok’un adını verdiğimiz yapımına ara verilen havaalanımıza demiryoluna bir an önce kavuşmak için desteklerini bekliyoruz. Çorum havaalanı ve demiryolunu hak etmektedir. Çorum bu iki temel talebine kavuştuğunda ‘Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz’diyerek şehrimizi ülkenin en önemli ekonomik merkezlerinden biri haline getireceğimize kimsenin şüphesi olmasın.” dedi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin güzel bir sözü var. ‘Şehirler taşla toprak arasında imar edilirken insan şehri imar ederken aslında imar ettiği şey kendisidir.’ diyor Gönülde ne varsa şehir olarak o gülüdür. Gönlünde taş olanların şehrinde taş, gönlünde aşk olanların şehri Gülüstan olur. Bizde aşkla çalışıyoruz ve gönlümüzdeki aşkı teşkilatlarımızla, bütün hemşehrimizle ilmek ilmek dokuyarak Gülüstan’a çeviriyoruz.” şeklinde konuştu

KAVUNCU; ‘18 YILDA 100 YILLIK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRDİK’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da AK Parti sadece bir parti olmadığını dile getirerek; “AK Parti ayını zamanda mazlum coğrafyaların umududur. Ortaya koyduğu hareket ve vizyonu ile yeniden büyük Türkiye ideali yola çıkan partimiz 18 yılda 100 yıllık değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir.” diye konuştu

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise Türkiye’nin dış ve iç politikada inanılmaz işlere imza attığını belirterek; “O kadar güçlü bir ülkeyiz ve o kadar güçlü bir liderimiz varki dünyada bütün süper güçler karşımızda olmasına rağmen bugün dış politikada Rusya ve Amerika ile çata çat, pata pat mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı

KAHRAMAN; “BU SİSTEM TÜRKİYE’Yİ UÇURACAK”

Son olarak kürsüye gelen Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin öneminden bahsederek; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çok büyük faydasını göreceğiz. Bu sistem Türkiye’yi uçuracak ve istikrar olacak. 28 günlük, 4 aylık hükümetler artık olmayacak. Pazarlıklar, koalisyonlar artık yok. Böyle kalkılınır. Evinde her gün kavga olan bir aile gelişebilir mi? Parlementer sisteme geri dönelim diyenler var. Bir daha geriye dönülmemeli.” diye konuştu.