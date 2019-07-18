Akademik-Der’den Çorum’da tarih turu

RECEP MEBET

Akademik Tarih Eğitim ve Kültür Derneği (AKADEMİK-DER) tarafından organize edilen ‘Çorum-Amasya Tarih Turu’, 12-15 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

Dernek Başkanı Oğuzhan Kavaklı öncülüğünde düzenlenen geziye İzmir’den katılan yaklaşık 30 kişilik kafile geçtiğimiz Cumartesi günü Çorum’a geldi.

22. Dönem İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün de aralarında bulunduğu kafilede gazeteciler, akademisyenler ve hukukçular yer aldı.



İLK DURAK HATTUŞA

Tarih turunun ilk durağı olan Hattuşa’da Cengiz Aşıkoğlu’nun sahibi olduğu Aşıkoğlu Hotel’de kahvaltı eden grup, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman tarafından tarihi Dulkadiroğulları Konağı’nda ağırlandılar.

Boğazköy Müzesi çalışanlarından Murat Kölemen eşliğinde Hattuşa Örenyeri’ni gezen gruba Profesyonel Turist Rehberi Ahmet Ercan Gül tarafından bilgiler verildi.

Hattuşa’nın Aşağı Şehir bölümünde Hitit Surları ve Büyük Mabed’in ardından Yukarı Şehir’de Aslanlı Kapı, Yerkapı ve Kral Kapı’yı gezen kafile, Yazılıkaya Açıkhava Mabedi’ni de ziyaret ettiler.

Hitit Yöresel El Sanatları Kooperatifi ve Arinna Halı-Kilim Kooperatifi’nden alışveriş yapan misafir kafileye, Boğazkale Kaymakamlığı’nca Hattuşa Kafe’de ikramlarda bulunuldu.



ALACAHÖYÜK’TE TARİH TURU

Boğazkale’nin ardından Alacahöyük’e geçen AKADEMİK-DER kafilesi, Hitit Barajı’nın yanı sıra Alacahöyük Müzesi ve Örenyeri’ni gezdiler.

Sfenksli Kapı, Kral Mezarları canlandırması ve kaya kabartmalarını ilgiyle inceleyen grup, tarihi turun ardından şehir merkezindeki Çorum Müzesi’ni de ziyaret ettiler.

Müzenin arkeoloji ve etnografya bölümlerini gezen misafir kafile, Çorum’un ardından Amasya’ya geçtiler.



ÇORUM’U YAKINDAN TANIDILAR

Gezi sırasında misafir gruba Çorum hakkında bilgiler veren arkadaşımız Recep Mebet şehrin nüfusu, ilçeleri, tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleri, kültürel değerleri, tarım ve sanayi sektörü ile yerel medyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Dünyanın merkezi Çorum’un tanıtımı için yapılan çalışmalara dair bilgiler de aktaran Mebet, geziye katılan misafirlerin sorularını da cevapladı.

Geziyle ilgili izlenimlerini paylaşan Dernek Başkanı Oğuzhan Kavaklı, köklü medeniyetlere ait zengin tarihi değerleri bağrında bulunduran Çorum’u çok beğendiklerini söyledi.

İlerleyen dönemde Çorum’a yine turlar düzenlemeyi planladıklarını anlatan Kavaklı, “Çorum’da gerçekleştirdiğimiz tarihi turda bizlere ev sahipliği yapan Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman ve Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Şevket Erzen ile emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.