Akif ve Gökçe’nin mutlu günü

FATİH AKBAŞ

Gazetemiz emektarlarından Selahattin ve Şakire Yüksel çiftinin oğlu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Piyade Üsteğmen olarak görev yapan Akif ile Ahmet-Fatma Tetik çiftinin hemşire kızı Gökçe düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Genç çiftin düğünleri ilk olarak İzmir’de yapıldı. 27 Ekim Çarşamba günü İmza Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen törenin ardından düğünün Çorum bölümü geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.

31 Ekim Pazar günü Yıldız Park’ta yapılan düğün törenine çok sayıda davetli katılırken, düğün yemek ve müzikli eğlencenin ardından sona erdi.

HAKİMİYET, genç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar diler.