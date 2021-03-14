‘Akif’i rol model edinmeliyiz’

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi, İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü nedeniyle “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif” konuşu söyleşi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen söyleşide İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kır, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Prof. Dr. Yavuz Bayram, milli şairimiz Mehmet Akif’i anlattı.

Etkinlikte 19 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, her insanın bir kahramana ihtiyacı olduğunu belirterek, herkesin Mehmet Akif Ersoy’u kendisine rol model edinmesi gerektiğini söyledi.

Söyleşide “Mehmet Akif Ersoy’a Mektup” konulu yarışmada dereceye giren Zeynep Elif Tura, Cansu Ünal, Yağmur Karabacak, Didem Aksoy, Burcu Doğan, Emre Hacıoğlu, Emine Özlem Kır, Meryem Rana Özel, Ceren Kaya ve Zeynep Su Yiğit isimli öğrencilere de hediyeleri takdim edildi.