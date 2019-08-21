Akkent’te konser coşkusu

Çorum Belediyesi’nin mahalle konserleri etkinlikleri kapsamında 5 Mahallede 5 Konser programı Akkent Mahallesi’nden başladı.

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen “5 Mahallede 5 Konser” programına vatandaşların ilgisi yüksek oldu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Çorum Belediyesi birim müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın izlediği konserde Grup Ataman ve Koray Sakallı sahne aldı. Grup Ataman ve Koray Sakallı seslendirdikleri bir birinden güzel eserlerle vatandaşlar eğlendi.

‘AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Mahalle konserinde konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. 5 mahallede 5 konser düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Akkent Mahallesi’ne yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Akkent Mahallesi’nde belediyenin çok güzel işler yaptığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Akkent Mahallesine çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Akkent’e mimarisiyle çok yakışacak olan 700 kişilik camimizin inşaatı da hızla devam ediyor. İnşallah en kısa zaman içerisinde camimizin inşaatını da tamamlayacağız. Mahalle muhtarımız taleplerini bizlere iletiyor bizlerde elimizden geldiğince hızlı çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Buraya tüm Belediye Başkan Yardımcılarımızla, birim müdürlerimizle birlikte geldik. Sorunlarla birebir ilgilenelim diye. Şuana kadar aşkla çalıştık, bundan sonra da aşkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘TÜM EKSİKLİKLERİMİZ GİDERİLECEK’

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ise belediyenin her zaman kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti. Güler “Biz ne zaman Belediye Başkanımızın, müdürlerimizin yanına gitsek bizlere kapıları her zaman sonuna kadar açıktı. Mahallemize ait yapılması gerekenleri liste halinde hem belediye başkanımıza hem de belediye başkan yardımcılarımıza bildirdim. Ben biliyorum ki bunlar aciliyet durumuna göre sırasıyla yapılacak. Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

KONSER ÖNCESİ ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Mahalle konseri öncesi çocuklar kurulan oyun alanları ile doyasıya eğlendiler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konser alanına gelen çocuklara pamuk şeker ve kağıt helva dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çorum Belediyesi 5 Mahallede 5 Konser etkinlikleri kapsamında 21 Ağustos Çarşamba günü Rüstem Eren Parkı’nda Özcan Serpinli, Funda ve Nurullah Özel, Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi sakinleri için konser verecek. Konser saat 20.30’da başlayacak. Konsere tüm vatandaşlar davet edildi. (Haber Merkezi)