Aklın yolu bir

HABER-YORUM EROL TAŞKAN

Çorum'un kırdığı rekorun boşa gitmemesi, yol su ve elektrik olarak memlekete dönmesi adına bir şeylerin yapılması gerekliliği toplumda sıkça dillendirilirken AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun bu konuyla alakalı görüşmeleri başlatıp, bu yolun taşlarını tek tek döşediğini öğrendiğimde, "İşte aklın yolu" demekten kendimi alamadım. Milletin düşündüğünü, kendine vekil olarak seçtiği isimlerin de aynı anda düşünüyor olmasının toplumsal faydası işte burada bir kez daha kendisini gösteriyor.

Değerli kardeşim, arkadaşı ve meslektaşı olmaktan onur duyduğum habercim19 Genel Yayın yönetmeni Mustafa Demirer'in konuya ilişkin yorum ve tespitleri de tam da bu yazıya hazırlandığım vakitte sitesine düştü. Aynı pencereden bakabiliyor olmanın da verdiği mutlulukla ben de acizane bir iki satır yazmak istedim.

Kıymetli dostum kamuoyuyla paylaştığın yazının altına imzamı atıyorum. Şunu da eklemek istiyorum ki, Çorumlu'nun beklentisi inşallah karşılık bulacak.

Çorum'un dünyanın merkezi olduğu ile ilgili çok önemli bir argüman yakaladığımız süreçte, ne yazık ki 15 Temmuz gibi ağır bir olay yaşadık. 15 Temmuz'un açtığı yaraları sarıp, o konuda verilecek çabalar öncelik kazandığı için Çorum'un dünyanın merkezi olma fırsatından gereği gibi yararlanamadık. Gerçi o gün için bağımsızlık mücadelesi derdine düştük ve bağımsızlığımıza da halel getirmedik çok şükür. Çorum'un tanıtımı ile ilgili değerli bir konudan gereği gibi yararlanamamış olmaktan çok da hayıflanmadık.

Fakat bugün dünyaya ilan ettiğimiz rekortmenliğimizden gereği gibi faydalanamazsak, çok ama çok yazık olurdu. Allah'a şükür ki bu kaygılarımızı gideren adımların varlığından haberdar olduk. Milletvekili Kavuncu'nun bu anlamda adımlar atıp milletvekillerini, belediye valilik ve teşkilatları bu konuda hep birlikte hareket etmeye davet ettiğini, kamuoyunun bu konudaki beklentilerinin birer birer karşılanacağını öğrenmenin sevincini kamuoyuyla da paylaşmak istedim.

Birlikte iş yaptığımız zaman ne kadar da başarılı olduğumuzun göstergesi olan onca örneğe, son olarak eklenen rekor başarısının etinden tırnağına kadar tüm getirilerinden yararlanmayı hak ediyoruz. Şimdi gözümüz siyaset ve kamuda. Haydi el ele verin ve bu getirileri Çorum'a kazandırın. Ankara'da yapılan görüşmeler, tane vermeyen buğday başakları değil, dolu dolu buğday taşıyan ve boynunu yere eğen başaklara dönüşsün.

“Umutlandıran gelişmeler” başlığıyla kaleme almaya başladığımız yazı, kardeşim Mustafa Demirer’in paylaşımı ile “Aklın Yolu bir” başlığında vücut buldu. Aklın yolunda yürüdüğümüz sürece Çorum’un kazanamayacağı hiç bir başarı söz konusu olamaz. Söker alırız evelallah...

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, 15:26