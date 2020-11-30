‘Akşamları nefes alamıyoruz’

RECEP MEBET

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi sakinleri, akşam saatlerinde oluşan hava kirliliğinden dert yandılar.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Doğalgaz kullanılan bir şehirde hala baca dumanı solumak istemiyoruz” diye konuştular.

Çevredeki soba ve kalorifer kullanılan binalardan yükselen dumanın akşam saatlerinde mahallenin üzerine çöktüğünü ve neredeyse nefes alamaz hale geldiklerini anlatan vatandaşlar, yetkililerden acilen çözüm istediler.

“İhtiyaç sahiplerine kömür yerine doğalgaz fatura desteği sağlanmalı” önerisinde de bulunan vatandaşlar, tedbir alınmaması halinde hava kirliliğine bağlı solunum yolu hastalıklarının artmasından endişe ettiklerini sözlerine eklediler.