Akşemseddin Camii’nin minareleri boyanıyor

FATİH BATTAR

Akşemseddin Camii’nin minarelerinin boyası yenileniyor. Dış yüzeyi yıpranan minarenin boyama işlemi dün Müftü Muharrem Biçer’in yaptığı dua ile başladı.

Konu ile ilgili bilgi veren Akşemseddin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Alegöz, hayırseverlerin desteğiyle minarelerin boyasının yenileyeceklerini söyledi.

Alegöz; “Bugün itibariyle ilk minaremizin boyasına başladık. Hayırseverlerimizin desteğiyle diğer minarelerimizin de boyasını yaptırmayı planlıyoruz.” dedi

Dernek Başkanı Alegöz, katkılarından dolayı hayır sahiplerine teşekkür etti.

UZAY İSKELE’DEN BİR İLK

2012 yılından bu yana Çorum’da faaliyet gösterdiklerini belirten Uzay Otomatik İskele sahibi Kemal Çöp, Türkiye’de bir ilke imza atarak, cami minareleri bakım, onarım, tadilat işlerini yapmaya başladıklarını söyledi.

Çorum ve Türkiye’nin çeşitli illerinde büyük inşaat projelerinin otomatik iskele ihtiyacını karşılayarak, sektörde marka olmayı başardıklarını belirten Çöp, Akşemseddin Cami’nin minaresinin dökülen boyasını yenilemek için kolları sıvadıklarını ifade etti.

Uzman ve deneyimli kadroları ile ISO ve CE kalite belgelerine sahip olan otomatik iskele sistemiyle Türkiye’de ilk defa cami minarelerini onarım, tadilat ve boyama işine başladıklarını aktaran Kemal Çöp, gerçekleştirdikleri yatırımla Çorum’un otomatik iskele üretiminde Türkiye’nin sayılı illeri arasında yerini aldıklarını söyledi.

150 metre yüksekliğe sorunsuzca ulaşmayı sağlayan otomatik iskele ile Türkiye’de bir çok ilinde büyük inşaat projeleri; hastane, fabrika, yurt ve konut gibi projelerde en çok tercih edilen firmalardan biri olduklarını aktaran Çöp, inşaat sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartlarını belirleyen Türkiye'nin en güvenilir firmaları arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çöp; “Uzman ve deneyimli kadromuz, geniş vizyonumuz ve kararlı yapımız ile başarıya giden yolda emin adımlarla yürüyen ekibimiz, yüksek performanslı İSO ve CE belgeli otomatik iskele üretmektedir. Uzay Otomatik İskele olarak firmamızın adını taşıyan markamızla üretimini yaptığımız yüksek performanslı çalışma platformlarının satışı, kiralamasının yanı sıra Otomatik iskele montaj, söküm bakım ve onarım hizmetlerini de vermekteyiz.” dedi.