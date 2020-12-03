‘Akülü sandalyeleri uzmanı tamir etmeli’

FATİH AKBAŞ

Çorum’da akülü sandalye tamir ve bakımı yapan İsmet Arslan son aylarda yedek parça bulmada sorun yaşadıklarını söyledi.

Yunus Emre İş Merkezi giriş katında faaliyetlerini sürdüren İsmet Arslan, geçtiğimiz yıl ekim ayında açtığı Arslan Akülü Sandalye Bakım ve Tamir Atölyesi’nin bölgede büyük bir eksikliği giderdiğini belirterek, “Din görevliliğinden emekli olduktan sonra rahatsızlığım nedeniyle kullanmak zorunda kaldığım akülü araçların tamir ve bakımını öğrenip, tüm engellilere hizmet etmek için Çorum’un yetkili ilk akülü sandalye bakım ve tamir atölyesini geçen yıl ekim ayında açtım. Türkiye’de bu iş yetki belgesi ile yapan sayılı isimlerdenim. Şimdiye kadar 80’e yakın akülü sandalyeyi tamir ettim. Çorum ile çevre il ve ilçelerden müşterilerim var. Hakkari Yüksekova’dan bize ulaşanlar da oldu” dedi.

Akülü sandalye bakım ve tamirinin uzman eller tarafından yapılmasının önemine değinerek aksi takdirde daha büyük sorunların ortaya çıkabileceğini vurgulayan İsmet Arslan, “Akülü sandalyesi arızalanan engelli vatandaşlarımız bazen bu işi bilmeyenlere tamir için götürüyor ancak daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Normalde daha makul bir fiyata tamir olabilecek araçta uzman olmayanların elinde daha büyük hasarlar meydana geliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için daha dikkatli hareket edilmeli ve uzmanından yardım istenmelidir” ifadelerini kullandı.

Arslan, akülü sandalye bakım ve tamirini yapabilen usta yetiştirmeyi istediğini de kaydetti.

Son aylarda yedek parça bulmakta sorun yaşadığının altını çizen Arslan, yetkililerden yardım istedi.

Arslan, KOSGEB desteği ile tamirhaneyi açmasında büyük katkıları olan Vali Mustafa Çiftçi ile Vali Yardımcısı Recep Yüksel’e teşekkür ederek sözlerini tamamladı.